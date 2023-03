(Di domenica 12 marzo 2023) Il presidente della Confederazione elvetica, Alain Berset, ha difeso in una intervista alla Nzz am Sontag la storicadellaribadendo la sua contrarietà al trasferimento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Intervista a Tv svizzera. #PapaFrancesco «Sulla guerra n #Ucraina #Putin sa che sono a disposizione per negoziare» - fisco24_info : Ucraina:Svizzera difende neutralità e critica 'frenesia bellica': 'Le armi svizzere non devono essere utilizzate ne… - iconanews : Ucraina:Svizzera difende neutralità e critica 'frenesia bellica' - novasocialnews : Ucraina:Svizzera difende neutralità e critica 'frenesia bellica' - fastuca : RT @Gianl1974: 1/2 ?? La Svizzera dispone di adeguati sistemi di difesa aerea che l'Ucraina potrebbe utilizzare per coprire l'infrastruttura… -

Il dibattito sulla neutralità agita ladall'invasione russa dell'il 24 febbraio 2022. Il Paese alpino - che non fa parte dell'Unione Europea - ha adottato tutte le sanzioni prese da ...Inoltre, la propensione al volontariato e alle donazioni per l'sta diminuendo, ha aggiunto ... ad esempio nelle colonne dei commenti agli articoli sulle donne ucraine in: si dice che ......già anticipato di recente nelle interviste al quotidiano argentino La Nacion e alla tvRsi. Un vero e proprio piano per la pace inda parte del Vaticano non ci sarebbe, spiega il ...

Ucraina:Svizzera difende neutralità e critica 'frenesia bellica' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Papa Francesco si propone come mediatore tra Putin e Zelensky per porre fine alla guerra in Ucraina con un incontro tra i due in Vaticano.