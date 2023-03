Ucraina | video donne russe a Putin | Basta massacro nostri uomini

(Di domenica 12 marzo 2023) Mosca, 12 mar. (Adnkronos) - Un gruppo di madri e mogliha girato unnel quale viene chiesto al presidente russo Vladimirdi non mandare "al" i loro. Lo riferisce la Cnn, citando uncondiviso dal canale russo indipendente Sota. Ledenunciano che i loro figli e mariti sono stati "costretti ad unirsi a gruppi d'assalto" all'inizio di marzo dopo solo quattro giorni di addestramento. "Imobilitati vengono mandati alcome agnelli per attaccare aree fortificate, in cinque alla volta contro 100armati pesantemente", denunciano le. "Erano pronti a servire la patria, ma secondo le specializzazioni per i quali ...

In questa edizione: Cutro, recuperata 79° vittima: è un bimbo, Pd, Elly Schlein proclamata segretario, Ucraina, Kuleba: difenderemo Bakhmut, Papa Francesco, 10 anni di Pontificato, Iran, pena di morte ...