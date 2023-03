Ucraina, video donne russe a Putin: "Basta massacro nostri uomini" (Di domenica 12 marzo 2023) Un gruppo di madri e mogli russe ha girato un video nel quale viene chiesto al presidente russo Vladimir Putin di non mandare "al massacro" i loro uomini. Lo riferisce la Cnn, citando un video ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Un gruppo di madri e mogliha girato unnel quale viene chiesto al presidente russo Vladimirdi non mandare "al" i loro. Lo riferisce la Cnn, citando un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : Il discorso del Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy. #StandWithUkraine - Tg3web : Il numero dei crimini di guerra commessi in Ucraina è tanto alto che la Polizia e la Procura da sole non riuscirebb… - UKRinIT : Il Presidente d'Ucraina Volodymyr Zelenskyy: 'Dall'inizio dell'anno, oltre 40 missili hanno colpito la città di Kha… - BarbinaEzio : RT @ANNACippiu: SCACCO MATTO, MATE : Emmanuel Todd, politologo francese, afferma che l'Occidente ha spinto la Russia a una guerra preventiv… - Remingthon_ : RT @maelmale: In #Ucraina, hanno iniziato a congelare lo sperma dei #soldati delle #forzearmateucraine Olga Skabeeva. in modo che gli scien… -