(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’Italia vuole essere protagonista delladell’, Paese che è candidato a fare parte dell’Unione europea. Il 26 dicome ministero degli Esteri organizzeremo aunproprio per parlare della partecipazione italiana alladel Paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioospite del Caffe della domenica di Maria Latella su Radio 24. “Puntiamo a settori di alta tecnologia come quello della realizzazione delle infrastrutture, dell‘high tech nei quali possiamo dare un contributo importante all’”, ha aggiunto. Quindi il titolare della Farnesina ha annunciato che “la premier Giorgia Meloni andrà negli Stati Uniti prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Oggi in collegamento con i Ministri degli Esteri #G7 ho annunciato che il Governo organizzerà il 26 aprile una conf… - IlModeratoreWeb : Ucraina, Tajani “L’Italia vuole essere protagonista della ricostruzione” - - giuliogaia : @Antonio_Tajani Armi, aiuti e finanziamenti all’Ucraina che non fa parte dell’EU e della NATO! Saranno contenti i… - fisco24_info : Ucraina, Tajani: '26 aprile grande evento a Roma su ricostruzione': (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri: 'L’Ital… - RCannelonga : @Antonio_Tajani Complimenti, l'Italia è a pezzi e volete ricostruire l'Ucraina ancora prima che finisca la guerra. Siete dei fenomeni ?? -

... puntiamo ai settori di alta tecnologia, infrastrutture, elettrico, il nostro saper fare potrà esser utile all''. Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri, Antonio, a Il Caffè della ..."Puntiamo a settori di alta tecnologia come quello della realizzazione delle infrastrutture, dell'high tech nei quali possiamo dare un contributo importante all'", ha aggiunto. - foto ...'Puntiamo a settori di alta tecnologia come quello della realizzazione delle infrastrutture, dell'high tech nei quali possiamo dare un contributo importante all'', ha aggiunto. - foto ...

Antonio Tajani: "Il 26 aprile in Italia una conferenza per la ricostruzione in Ucraina" RaiNews

Gli alleati occidentali non hanno mai parlato di inviare truppe a Kiev, neanche alla riunione del G7 di due giorni fa. Lo ha detto il ...(Adnkronos) – “L’Italia vuole essere protagonista della ricostruzione dell’Ucraina, Paese che è candidato a fare parte dell’Unione europea. Il 26 di aprile come ministero degli Esteri organizzeremo a ...