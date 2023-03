Ucraina: Schlein, 'continuare a sostenere in modo pieno il popolo ucraino' (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a sostenere in modo pieno il popolo ucraino, che ha diritto di difendersi. Ma accanto a questo, anche chiedere un protagonismo più forte dell'Europa perchè finisca la guerra" con "una pace giusta, perchè non si può mettere sullo stesso piano chi è stato aggredito e chi ha deciso di aggredire". Lo ha detto Elly Schlein all'Assemblea del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Dobbiamoinil, che ha diritto di difendersi. Ma accanto a questo, anche chiedere un protagonismo più forte dell'Europa perchè finisca la guerra" con "una pace giusta, perchè non si può mettere sullo stesso piano chi è stato aggredito e chi ha deciso di aggredire". Lo ha detto Ellyall'Assemblea del Pd.

