Ucraina, Russia ha bombardato oltre 40.500 volte il Paese dall'invasione | Kuleba: "Continueremo a difendere Bakhmut" (Di domenica 12 marzo 2023) 11 mar 19:25 Kiev: Russia ha bombardato oltre 40.500 volte l'Ucraina dall'inizio dell'invasione La Russia ha bombardato l'Ucraina oltre 40.500 volte dalla sua invasione del Paese. Lo afferma il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 marzo 2023) 11 mar 19:25 Kiev:ha40.500l''inizio dell'Lahal'40.500a suadel. Lo afferma il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #Ucraina nuove prove confermano la deportazione di bambini ordinate da #Russia Tra poche ore sull'edizione digital… - ladyonorato : Nemici storici, per ragioni religiose (sunniti vs sciiti) e geopolitiche, riallacciano i rapporti in medio oriente… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky sta valutando la possibilità di cambiare il nome della Russia, t… - marcoranieri72 : RT @m_maunakea: Mi trasferisco in #Ungheria ! ?? #Orban #guerra #Ucraina #NATO #Russia - marcoranieri72 : RT @m_maunakea: Gli esperti militari usa, dichiarano che l’#Ucraina non potrà superare questo anno di #guerra perché la #NATO ha ormai esa… -