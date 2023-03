Ucraina, Kuleba: "Continueremo a difendere Bakhmut" | La Russia ha bombardato oltre 40.500 volte il Paese dall'invasione (Di domenica 12 marzo 2023) 12 mar 09:38 Ucraina, Kuleba: Continueremo a difendere Bakhmut 'Se ci ritirassimo da Bakhmut, cosa cambierebbe? La Russia prenderebbe Bakhmut e poi continuerebbe la sua offensiva contro Chasiv Yar, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 marzo 2023) 12 mar 09:38'Se ci ritirassimo da, cosa cambierebbe? Laprenderebbee poi continuerebbe la sua offensiva contro Chasiv Yar, ...

