Ucraina | Kuleba | ' Continueremo a difendere Bakhmut'

(Di domenica 12 marzo 2023) - Il ministro degli Esteri ucraino annuncia una resistenza ad oltranza per non perdere la città e chiede nuovamente munizioni e armi ...

- Il ministro degli Esteri ucraino annuncia una resistenza ad oltranza per non perdere la città e chiede nuovamente munizioni e armi ...La carenza di munizioni è "il problema numero uno" per le forze armate ucraine, impegnate a respingere l'invasione russa. È quanto affermato dal ministro degli Esteri dell', Dmytro, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano "Bild". Secondo il capo della diplomazia di Kiev, la Germania potrebbe "aiutare veramente di più" il suo Paese con ...L'attacco missilistico russo di ieri pomeriggio a Zaporizhzhia, nell'est dell', invece, ha danneggiato un impianto industriale e un gasdotto. Non sono state segnalate vittime. I raid hanno ...

l ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha assicurato in un'intervista a Bild am Sonntag che l'Ucraina continuerà a difendere Bakhmut.Un piano di ritiro non è previsto, né ora né, probabilmente, mai. E a ribadirlo è il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che parla della difesa della città come di una necessità per la ...