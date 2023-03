Ucraina, il Papa: Lavoriamo per la pace contro l’indifferenza (Di domenica 12 marzo 2023) L’augurio per il futuro è “la pace”: “La pace nella martoriata Ucraina e in tutti gli altri Paesi che soffrono l’orrore della guerra”, dice il Papa in un’intervista al Fatto Quotidiano nei 10 anni del suo pontificato: “Una cosa che mi fa soffrire molto è la globalizzazione dell’indifferenza, girare la faccia dall’altra parte e dire” e “pensare che se non si facessero armi per un anno, finirebbe la fame”. Francesco parla poi della corruzione, che “fa imputridire l’anima”: “Nella Chiesa, come nella politica e nella società in generale, dobbiamo sempre mettere in guardia dal grave pericolo della corruzione”. E della mafia: “i mafiosi sono scomunicati: hanno le mani sporche di soldi insanguinati. Fanno affari con le armi e la droga. Uccidono i giovani e la società. Uccidono il futuro. Bisogna essere ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 marzo 2023) L’augurio per il futuro è “la”: “Lanella martoriatae in tutti gli altri Paesi che soffrono l’orrore della guerra”, dice ilin un’intervista al Fatto Quotidiano nei 10 anni del suo pontificato: “Una cosa che mi fa soffrire molto è la globalizzazione del, girare la faccia dall’altra parte e dire” e “pensare che se non si facessero armi per un anno, finirebbe la fame”. Francesco parla poi della corruzione, che “fa imputridire l’anima”: “Nella Chiesa, come nella politica e nella società in generale, dobbiamo sempre mettere in guardia dal grave pericolo della corruzione”. E della mafia: “i mafiosi sono scomunicati: hanno le mani sporche di soldi insanguinati. Fanno affari con le armi e la droga. Uccidono i giovani e la società. Uccidono il futuro. Bisogna essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il Papa: 'Lavoro alla pace'. Nuovo piano per l'Ucraina Leggi Il Fatto Quotidiano ?? - Agenzia_Ansa : Il problema della guerra in Ucraina è legato al ruolo degli 'imperi' che ci sono nel mondo e non solo quello russo.… - Avvenire_Nei : Intervista a Tv svizzera. #PapaFrancesco «Sulla guerra n #Ucraina #Putin sa che sono a disposizione per negoziare» - Ema49271300 : @VictoryOksana NO IO NON LO DIMENTICHERÒ MAI HO 54 ANNI E VEDERE UN SOLDATO UN UOMO UN PAPÀ UN FRATELLO UN FIGLIO… - messina_oggi : Papa “Lavorare per la pace contro l’indifferenza”ROMA (ITALPRESS) - 'La pace nella martoriata Ucraina e in tutti gl… -