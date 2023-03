Ucraina | centro studi Usa | “Zakharova ammette scontri nell’élite” Lei smentisce

Leggi su italiasera

(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – La portavoce del ministero degli Esteri russo Mariaha di fatto “confermato che vi sono lotte intestine nei circoli del Cremlino, che il Cremlino ha ceduto il controllo dello spazio informativo russo e che il presidente russo Vladimir Putin apparentemente non riesce a risolvere tutto ciò”. E’ quanto si legge nel bollettino giornaliero del think tank americano Institute for the Study of War (Isw). L’analisi prende spunto da un intervento diad un forum ieri a Mosca su “aspetti pratici e tecnologici dell’informazione e la guerra cognitiva nella guerra moderna”. In questa occasione, precisa Isw, la portavoce degli Esteri ha detto che il Cremlino non può riproporre l’appoccio stalinista di controllo centrale dell’informazione interna russa a causa di non meglio specificate lotte fra le “élite” del Cremlino. Secondo Isw ...