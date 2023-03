"Ucciso per debiti", cosa sappiamo dell'omicidio dello chef Manuel Costa (Di domenica 12 marzo 2023) Potrebbero esserci questioni economiche e debiti insoluti alla base dell'omicidio dello chef romano EManuele Costanza, conosciuto nella Capitale come Manuel Costa e gestore dell'Osteria degli Artisti in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino. La vittima, 41 anni, è stata freddata con un colpo di pistola alla testa. Poco dopo il presunto assassino si è poi costituito ai poliziotti di via Statilia. «Ho Ucciso un uomo in macchina, la pistola la trovate accanto a lui» avrebbe detto agli agenti che hanno poi effettivamente rinvenuto l'arma nella Mercedes Classe B, accanto al cadavere di Costanza. I fatti sono avvenuti venerdì sera poco prima delle 20. I due che a ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Potrebbero esserci questioni economiche einsoluti alla baseromano Enza, conosciuto nella Capitale comee gestore'Osteria degli Artisti in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino. La vittima, 41 anni, è stata freddata con un colpo di pistola alla testa. Poco dopo il presunto assassino si è poi costituito ai poliziotti di via Statilia. «Houn uomo in macchina, la pistola la trovate accanto a lui» avrebbe detto agli agenti che hanno poi effettivamente rinvenuto l'arma nella Mercedes Classe B, accanto al cadavere dinza. I fatti sono avvenuti venerdì sera poco primae 20. I due che a ...

