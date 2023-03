UANM che Napoli! Da tutta Italia e dal mondo per godere con gli azzurri – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 marzo 2023) Il Napoli con l’Atalanta incanta i tifosi accorsi dama anche dal Brasile e dal Lussemburgo accorsi allo stadio Maradona. Passateci il termine ma è orgasmo azzurro allo stadio Diego Armando Maradona. La sconfitta con la Lazio, ben condita dai media mainstream che non aspettano altro che affossare la squadra di Spalletti, aveva fatto suonare un campanello d’allarme nei tifosi. Una paura immotivata, perché i punti di vantaggio erano sempre 15, ma che inconsciamente si era innescata in molti supporters. Frutto di errori fatti nel passato da parte della squadra partenopea, caduta sul più bello (come nella scorsa stagione ndr), ma soprattutto frutto di una informazione distorta. Basti pensare che Ghoulam a Dazn ha dovuto sottolineare che non si stava parlando del Napoli nei giusti termini. Ed invece il Napoli che ...