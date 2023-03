Tuttosport – l’arbitraggio | la Curva e gli errori

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 marzo 2023) 2023-03-12 17:17:19 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: Il Lecce frena ancora e dopo la sconfitta contro il Sassuolo, anche in casa contro il Torino esce dal campo senza punti. I due gol in tre minuti di Singo e Sanabria hanno indirizzato la gara a favore dei granata. I sannati al momento sono ancora in una posizione comoda a 27 punti. Baroni ha analizzato la partita in conferenza stampa. Lecce-Torino, le dichiarazioni di Baroni “Secondo me la squadra ha fatto una buona prestazione. E’ la partita in cui il Torino ha tirato meno verso la porta. Anche oggi ci penalizzano degli episodi, degliche non dobbiamo commettere e che ci fanno buttare al vento la prestazione” – detto Baroni in conferenza senza giri di parole. Ha poi proseguito: “Siamo entrati 49 volte in area di rigore. La nostra ...