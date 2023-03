Tutto pronto a Hollywood, ‘Everything Everywhere All At Once’ favorito per l’Oscar (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Tutto pronto al Dolby Theatre di Los Angeles per la 95esima edizione degli Academy Awards. Occhi puntati da Tutto il mondo sulla cerimonia di stasera alle 20 ora locale (in Italia saranno le 5 del mattino e si potrà seguire su Sky e in chiaro su TV8) per vedere se realmente il film favorito ‘Everything Everywhere All At Once’, si aggiudicherà l’ambita statuetta. L’eccentrica avventura nel multiverso dovrà però affrontare la concorrenza di ‘All Quiet on the Western Front’ (‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’) e ‘The Banshees of Inisherin’ (‘Gli spiriti dell’isola’), tra gli altri. Austin Butler, Brendan Fraser, Cate Blanchett e Michelle Yeoh sono tra i favoriti nelle categorie dei migliori attori e attrici. La 95a cerimonia degli Academy Awards sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) –al Dolby Theatre di Los Angeles per la 95esima edizione degli Academy Awards. Occhi puntati dail mondo sulla cerimonia di stasera alle 20 ora locale (in Italia saranno le 5 del mattino e si potrà seguire su Sky e in chiaro su TV8) per vedere se realmente il filmAll At, si aggiudicherà l’ambita statuetta. L’eccentrica avventura nel multiverso dovrà però affrontare la concorrenza di ‘All Quiet on the Western Front’ (‘Niente di nuovo sul fronte occidentale’) e ‘The Banshees of Inisherin’ (‘Gli spiriti dell’isola’), tra gli altri. Austin Butler, Brendan Fraser, Cate Blanchett e Michelle Yeoh sono tra i favoriti nelle categorie dei migliori attori e attrici. La 95a cerimonia degli Academy Awards sarà ...

