“Tutti sapevano già”. Antonella Clerici, la brutta verità viene a galla: è un colpo durissimo (Di domenica 12 marzo 2023) Ascolti tv, Antonella Clerici non sfonda: contro Maria De Filippi e C’è Posta per Te finisce ko. A dare i numeri della serata è Davide Maggio. Nella serata di ieri, sabato 11 marzo 2023, su Rai1 la finale di The Voice Kids (ha vinto Melissa Agliottone), in onda dalle 21:31 alle 00:34, ha conquistato 3.510.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:45, ha raccolto 4.388.000 spettatori con uno share del 29% (La Buonanotte di 6 minuti a 2.306.000 e il 34%). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 953.000 spettatori (5.1%) e F.B.I. International 771.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Rex – Un cucciolo a palazzo ha intrattenuto 549.000 spettatori (3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 969.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones totalizza un a.m. di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 marzo 2023) Ascolti tv,non sfonda: contro Maria De Filippi e C’è Posta per Te finisce ko. A dare i numeri della serata è Davide Maggio. Nella serata di ieri, sabato 11 marzo 2023, su Rai1 la finale di The Voice Kids (ha vinto Melissa Agliottone), in onda dalle 21:31 alle 00:34, ha conquistato 3.510.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di C’è Posta per Te, dalle 21:26 alle 00:45, ha raccolto 4.388.000 spettatori con uno share del 29% (La Buonanotte di 6 minuti a 2.306.000 e il 34%). Su Rai2 F.B.I. ha interessato 953.000 spettatori (5.1%) e F.B.I. International 771.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Rex – Un cucciolo a palazzo ha intrattenuto 549.000 spettatori (3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 969.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones totalizza un a.m. di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tinca60roberta : RT @kickstartsaving: @repubblica non mi dite che non sapevano che la canzone di marinella parla di un immigrata al nord che viene uccisa, c… - sleepy_ezraa : ieri, improvvisamente, (dopo che ho fatto notare che non tutti sapevano che metà classe volesse andare al lago per… - robviperr : E palese ho fatto propaganda mettendo Escapism e tutti muovevano il culo MA NON LA SAPEVANO? HAVE YOU BEEN LIVING U… - Zoroback_023 : @massimilianodu con il capitano fuori rosa. Tutti lo sapevano ma nessuno lo diceva apertamente. A me da fastidio ch… - Daniela58694999 : @elcondo36977118 @borghi_claudio Metteteci la sinistra, con tutti quei soldi dentro alle valigie, e nei secchi dell… -