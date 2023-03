Tutti i concorrenti al serale di Amici (Di domenica 12 marzo 2023) Al serale di Amici accederanno al massimo 15 concorrenti. Lo comunica Maria De Filippi all’inizio della puntata speciale pomeridiana di domenica 12 marzo, l’ultima prima della prossima fase. Numerosi gli allievi che avevano già ottenuto la maglia d’oro per la fase serale del programma ma Maria De Filippi sorprende Tutti: si ricomincia da capo e si rischia il tutto per tutto. Via le maglie dai concorrenti già ammessi, che la riconsegnano. Si parte Tutti da zero e la maglia del serale si conquista il 12 marzo con un’esibizione votata da Tutti i docenti di Amici. Si accede al serale con almeno la media dell’8. Potranno accedere in totale 15 concorrenti al serale, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 12 marzo 2023) Aldiaccederanno al massimo 15. Lo comunica Maria De Filippi all’inizio della puntata speciale pomeridiana di domenica 12 marzo, l’ultima prima della prossima fase. Numerosi gli allievi che avevano già ottenuto la maglia d’oro per la fasedel programma ma Maria De Filippi sorprende: si ricomincia da capo e si rischia il tutto per tutto. Via le maglie daigià ammessi, che la riconsegnano. Si parteda zero e la maglia delsi conquista il 12 marzo con un’esibizione votata dai docenti di. Si accede alcon almeno la media dell’8. Potranno accedere in totale 15al, ...

