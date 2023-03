Turismo, mancanza di personale: mercoledì tavolo a Roma (Di domenica 12 marzo 2023) La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha convocato, mercoledì 15 marzo, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per avviare un tavolo di lavoro sulla questione della mancanza di personale nel settore del Turismo. Lo annuncia una nota del ministero. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 12 marzo 2023) La ministra delDaniela Santanchè ha convocato,15 marzo, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per avviare undi lavoro sulla questione delladinel settore del. Lo annuncia una nota del ministero. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

