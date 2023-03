Turchia | a un mese dal terremoto Istanbul ha paura | oltre 100mila richieste di controlli sulle case della città

Leggi su open.online

(Di domenica 12 marzo 2023) A circa undal potenteregistratosi ine Siria con un bilancio parziale che è arrivato a contare45mila vittime, crescono i timori dei residenti sulla possibilità che un’eventuale (futura) scossa possa far crollare tutti quegli edifici non conformi agli standard di sicurezza messi a punto dalla legislazione antisismica turca. Molte famiglie di, come spiega la BBC, hanno optato per soluzioni abitative alternative a causa del fallimento dei test di sicurezza antisismica effettuatiproprie abitazioni. La preoccupazione è che un’altra scossa, come quella del 6 febbraio scorso, faccia crollare gli immobili al suolo. «Molti degli edifici hanno caratteristiche progettuali particolari che possono farli crollare se messi sotto pressione durante un ...