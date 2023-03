Tripletta in 4 minuti, Openda da record in Ligue 1 (Di domenica 12 marzo 2023) AGI - L'attaccante belga del Lens, Lois Openda, è stato l'autore della doppietta più veloce della Ligue 1 francese grazie alle tre reti realizzate nel giro di quattro minuti e 30 secondi sul campo del Clermont. Il 23enne di Liegi ha guidato la sua squadra al successo per 4-0 e nella ripresa è arrivata la rete di Claude-Maurice. Openda, già autore di una Tripletta a ottobre contro il Tolosa (in 32 minuti), stavolta ha battuto di 4 secondi il record francese di Matt Moussilou che nell'aprile 2005 aveva segnato tre gol in 4 minuti e 34 secondi con il Lille. Nei cinque principali campionati europei da dopo il 2000 il record per la Tripletta più veloce lo detiene Sadio Mané che con la maglia del Southampton si portò il ... Leggi su agi (Di domenica 12 marzo 2023) AGI - L'attaccante belga del Lens, Lois, è stato l'autore della doppietta più veloce della1 francese grazie alle tre reti realizzate nel giro di quattroe 30 secondi sul campo del Clermont. Il 23enne di Liegi ha guidato la sua squadra al successo per 4-0 e nella ripresa è arrivata la rete di Claude-Maurice., già autore di unaa ottobre contro il Tolosa (in 32), stavolta ha battuto di 4 secondi ilfrancese di Matt Moussilou che nell'aprile 2005 aveva segnato tre gol in 4e 34 secondi con il Lille. Nei cinque principali campionati europei da dopo il 2000 ilper lapiù veloce lo detiene Sadio Mané che con la maglia del Southampton si portò il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lens, #Openda da record in #Ligue1: tripletta in quattro minuti contro il #Clermont - fanpage : Lois Openda riscrive la storia della Ligue 1: una tripletta in 4 minuti e 42 secondi! - SportRepubblica : Lens, Openda da record: tripletta al Clermont in meno di 5 minuti [aggiornamento delle 17:41] - il_Finnico : Openda fa tripletta in 4 minuti ma Pohjanpalo fece 3 gol in 181 secondi il 15 aprile del 2012 contro l'IFK Mariehamn Che giocatore Joel!! - CalcioWeb : Lois #Openda regala spettacolo in #ClermontLens: tripletta dell'attaccante in 4 minuti | VIDEO -