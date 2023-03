Tripletta di Openda in 4’30”, record per la Ligue 1 (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Impresa dell’attaccante belga del Lens Lois Openda: contro il Clermont è andato a segno tre volte in 4 minuti e 30 secondi. E’ la Tripletta più veloce nella storia della Ligue 1 e la terza più veloce nei top 5 campionati europei dal 2000 a oggi. Il suo Lens alla fine ha vinto in trasferta per 4-0 (a segno nel secondo tempo anche Claude-Maurice). Il record appartiene a Sadio Mané autore con la maglia del Southampton di tre reti in 2’56” secondi nel 2015 contro l’Aston Villa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Impresa dell’attaccante belga del Lens Lois: contro il Clermont è andato a segno tre volte in 4 minuti e 30 secondi. E’ lapiù veloce nella storia della1 e la terza più veloce nei top 5 campionati europei dal 2000 a oggi. Il suo Lens alla fine ha vinto in trasferta per 4-0 (a segno nel secondo tempo anche Claude-Maurice). Ilappartiene a Sadio Mané autore con la maglia del Southampton di tre reti in 2’56” secondi nel 2015 contro l’Aston Villa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

