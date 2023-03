Triangle of Sadness | 5 cose da sapere sul film candidato all' Oscar

(Di domenica 12 marzo 2023) Scopriamo insieme alcuni dettagli relativi aof, la pellicola di Ruben Östlund che ha ricevuto tre nomination ai premi2023. Tra i candidati per il premio "miglior" agli Academy Awards di quest'anno figurano una serie difamosi come Avatar: La via dell'acqua, Top Gun: Maverick e Everything Everywhere All At Once, ma tra i nominati all'c'è un titolo che potrebbe spiazzare molte persone:of, che è stato anche nominato per la migliore sceneggiatura originale e la migliore regia, non ha avuto molto successo al botteghino quando è uscito nelle sale lo scorso ottobre e sicuramente non figura tra le pellicole di alto profilo che sono state candidate ai prestigiosi premi nel 2023. È un peccato, …

Scopriamo insieme alcuni dettagli relativi a Triangle of Sadness, la pellicola di Ruben Östlund che ha ricevuto tre nomination ai premi Oscar 2023.In un’intervista con The Hollywood Reporter, Erik Hemmendorff, produttore di Triangle of Sadness ( LEGGI LO SPECIALE ) ha ricordato Charlbi Dean, protagonista del film scomparsa lo scorso agosto a sol ...