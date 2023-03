Trenta migranti dispersi, Ong contro l'Italia. Guardia Costiera: "Fuori dalle nostre acque Sar" (Di domenica 12 marzo 2023) Trenta migranti dispersi e 17 persone soccorse: è il drammatico bilancio della nuova tragedia nel Mediterraneo. Un barcone con 47 migranti a bordo si è ribaltato nelle acque Sar libiche e Alarm Phone, che già sabato aveva segnalato l'imbarcazione in difficoltà, accusa le autorità Italiane di non averla soccorsa. E mentre Riccardo Magi di +Europa annuncia di voler denunciare le autorità Italiane, arriva la replica della Guardia Costiera: "L'intervento di soccorso è avvenuto al di Fuori dell'area di responsabilità Sar Italiana registrando l'inattività degli altri Centri Nazionali di coordinamento e soccorso marittimo interessati per area". Una difesa che sembra poter placare la polemica politica subito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023)e 17 persone soccorse: è il drammatico bilancio della nuova tragedia nel Mediterraneo. Un barcone con 47a bordo si è ribaltato nelleSar libiche e Alarm Phone, che già sabato aveva segnalato l'imbarcazione in difficoltà, accusa le autoritàne di non averla soccorsa. E mentre Riccardo Magi di +Europa annuncia di voler denunciare le autoritàne, arriva la replica della: "L'intervento di soccorso è avvenuto al didell'area di responsabilità Sarna registrando l'inattività degli altri Centri Nazionali di coordinamento e soccorso marittimo interessati per area". Una difesa che sembra poter placare la polemica politica subito ...

