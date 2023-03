Travolta dal Suv senza freno a mano, morta la 70enne Milena Moretti a Monte Cremasco. Ferito anche il marito (Di domenica 12 marzo 2023) La coppia aveva parcheggiato sulla discesa del garage nel cortile di casa quando l'auto si è mossa, schiacciando la donna contro il muro. Trasportata al Niguarda è morta dopo poche ore Leggi su repubblica (Di domenica 12 marzo 2023) La coppia aveva parcheggiato sulla discesa del garage nel cortile di casa quando l'auto si è mossa, schiacciando la donna contro il muro. Trasportata al Niguarda èdopo poche ore

