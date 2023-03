Transformers | Il Risveglio | Optimus Prime è tra i protagonisti dei nuovi character poster del film

(Di domenica 12 marzo 2023)di: Ilsono stati diffusi online e, ovviamente, tra questi non poteva mancare. Non è ancora il momento del, ma non manca poi molto, e per questo Paramount Pictures ha diffuso deidi: Il, la nuova avventura cinematografica in cui ritroveremo, BumbleBeee e tanti altri personaggi del franchise. Come riporta CBM, infatti, sugli account social ufficiali della saga, tra ipromozionali possiamo trovarne uno dedicato al più celebre dei "robottoni", ...

Non è ancora il momento del, ma non manca poi molto, e per questo Paramount Pictures ha diffuso dei nuovi character poster di: Il, la nuova avventura cinematografica in cui ritroveremo Optimus Prime , BumbleBeee e tanti altri personaggi del franchise. Come riporta CBM, infatti, sugli account social ...È online un nuovo sguardo ai prodotti da collezione associati all'uscita di: Il, il film in arrivo a giugno. LEGGI ": Il, la Porsche 911 Carrera RS 3.8 nello spot del Super Bowl 2023 Hasbro ha già svelato in passato i nuovi ...... "Bumblebee"), con una screen story di John Francis Daley e Jonathan Goldstein ("Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri", "Spider - Man: Homecoming") e Joby Harold (": Il', 'Army ...

Transformers: Il Risveglio, Optimus Prime è tra i protagonisti dei ... Movieplayer

Nuovi character poster di Transformers: Il Risveglio sono stati diffusi online e, ovviamente, tra questi non poteva mancare Optimus Prime.