Tragico incidente stradale a Palomonte | muore ragazza di 21 anni

(Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Aveva solo 21, la giovane, residente a, deceduta questa mattina in un. L’episodio si è verificato in località Canalicchio. La giovane, alla guida della sua vettura, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada. Nell’impatto, la 21enne è deceduta sul colpo. Inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione di Contursi Terme. Gli inquirenti indagano ora sull’accaduto mentre per la salma della giovane automobilista la Procura ha disposto la restituzione ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

