(Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Duedi 15 e 17 anni sono morti indopo essere statida unin transito. È accaduto nel pomeriggio nella piccola stazione di Berbenno: i due giovanissimi erano insieme ad alcuni amici quando hanno deciso di attraversare la ferrovia scavalcando il muretto che dà sulla strada statale 38, anziché usare il sottopassaggio. In quel momento, però stava arrivando unda Sondrio e per loro non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Il macchinista del, diretto alla Stazione centrale di Milano, non ha potuto evitare l'impatto, ha riferito La Provincia di Sondrio. Sul luogo dellasono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. La circolazione ferroviaria sulla linea è stata interrotta e sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danieledv79 : RT @SkyTG24: Tragedia in Valtellina, morti due ragazzi investiti da un treno - infoitinterno : Valtellina, tragedia in stazione. Due ragazzi attraversano i binari - infoitinterno : Tragedia in Valtellina, morti due ragazzi investiti da un treno - sulsitodisimone : Tragedia in Valtellina: muoiono due ragazzi investiti da un treno - TV2000it : ??Tragedia in #Valtellina due ragazzi di 17 e 15 anni travolti e uccisi da un #treno mentre attraversano i binari in… -

AGI - Due ragazzi di 15 e 17 anni sono morti indopo essere stati investiti da un treno in transito . È accaduto nel pomeriggio nella ... Sul luogo dellasono intervenuti i ...20.52, 2 ragazzi travolti da treno Due giovani sono stati travolti e uccisi da un treno in transito in. Laè avvenuta all'altezza della piccola stazione di Berbenno, in provincia di Sondrio. Le vittime non si sono servite del sottopassaggio pedonale per attraversare binari. Il ...Due giovani di 15 e 17 anni sono stati travolti e uccisi da un treno in transito nel tardo pomeriggio di oggi in. Laè avvenuta all'altezza della piccola stazione di Berbenno . Le vittime non si sono servite del sottopassaggio pedonale per attraversare i binari. Sono stati investiti dal ...

Tragedia in Valtellina, morti due ragazzi investiti da un treno Sky Tg24

(Adnkronos) - Tragedia a Berbenno, in Valtellina, dove due giovani sono morti dopo essere stati investiti da un treno. La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento. Secondo le prime notizie i ...Tragedia a San Pietro Berbenno, in Valtellina, dove due minorenni (17 e 15 anni) sono morti travolti dal treno ...