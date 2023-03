Tragedia a Roma, clochard trovato morto in una baracca: aveva 50 anni (Di domenica 12 marzo 2023) È stato ritrovato senza vita, ieri sera intorno alle 21, un clochard di 50 anni. La Tragedia a Roma, in via Michelangelo Tilli, nella riserva naturale dell’Aniene. Prima la disperata telefonata di un amico, anche lui senza fissa dimora, poi la tragica scoperta e i tentativi vani di rianimazione: l’uomo, che soffriva di patologie epatiche, era già morto. E il suo cuore aveva messo di battere. clochard morto nella riserva dell’Aniene A chiamare i Carabinieri, che sono poi intervenuti sul posto, un amico del senza fissa dimora. I due vivevano lì, in quell’area. E ieri sera il clochard di 50 anni forse è stato stroncato da un malore, che non gli ha lasciato scampo. Sul suo corpo, infatti, non sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 marzo 2023) È stato risenza vita, ieri sera intorno alle 21, undi 50. La, in via Michelangelo Tilli, nella riserva naturale dell’Aniene. Prima la disperata telefonata di un amico, anche lui senza fissa dimora, poi la tragica scoperta e i tentativi vani di rianimazione: l’uomo, che soffriva di patologie epatiche, era già. E il suo cuoremesso di battere.nella riserva dell’Aniene A chiamare i Carabinieri, che sono poi intervenuti sul posto, un amico del senza fissa dimora. I due vivevano lì, in quell’area. E ieri sera ildi 50forse è stato stroncato da un malore, che non gli ha lasciato scampo. Sul suo corpo, infatti, non sono stati ...

