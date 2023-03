(Di domenica 12 marzo 2023) Drammatico schianto frontale in via Vecchia Pisana. Entrambi i conducenti dei mezzi sono deceduti sul colpo

Drammatico schianto frontale in via Vecchia Pisana. Entrambi i conducenti dei mezzi sono deceduti sul colpoIl pavimento fangoso era unacompatta e scura e dentro alla struttura una lampadina ... A un anno dall'inizio della guerra, oltre al dramma della morte, rimane ladi un popolo fuggito ...Il presidente ucraino gli ha fatto dedicare unanella 'Walk of the Brave', realizzata in ... un campo di fiori gialli che spezza il grigio dei palazzi bombardati, che stride con la. A ...

Tragedia a Lastra a Signa, incidente bicicletta-moto: due morti LA NAZIONE

Lastra a Signa (Firenze), 12 marzo 2023 – Tragico incidente stamani a Lastra a Signa . Intorno alle ore 11 un ciclista e un motociclista si sono scontrati frontalmente sulla via Vecchia Pisana, la str ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...