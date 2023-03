Traffico Roma del 12-03-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 12 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata è ilè sempre più intenso si tratta deldi rientro in città è sullaNapoli dei treni Anagni Fiuggi e Valmontone sulla diramazionenord code tra Castelnuovo di Porto il raccordo e poi code anche sulla A12 laCivitavecchia tra Santa Marinella e Torrimpietra sulla Pontina si sta in fila versotra Pomezia e Castel di Decima stessa cosa sulla Cristoforo Colombo e sulla via del mare code di rientro aanche sullaFiumicino tra Ponte Galeria e Iraq ed ancora sull’Aurelia tra Marina di San Nicola e Malagrotta anche sulla Cassia si incontrano code dal bivio per Formello fino a via della Giustiniana i file ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraRewind : RT @ccombercat: ??...il traffico umano signori e signori...altro che accoglienza!?? Questi sono capaci di tutto??. Gli servivano i morti sull… - ResPubl79983835 : RT @ccombercat: ??...il traffico umano signori e signori...altro che accoglienza!?? Questi sono capaci di tutto??. Gli servivano i morti sull… - ccombercat : ??...il traffico umano signori e signori...altro che accoglienza!?? Questi sono capaci di tutto??. Gli servivano i mo… - marcell16895275 : RT @Marco62579470: @Margi625 @marcell16895275 @Antonellaliber @gisellebardot @a_meluzzi @_cieloitalia @Echecaxx @ElGusty201 @ImolaOggi @Joe… - Marco62579470 : @Margi625 @marcell16895275 @Antonellaliber @gisellebardot @a_meluzzi @_cieloitalia @Echecaxx @ElGusty201 @ImolaOggi… -

A un mercantile di passaggio è stato richiesto dalla sala operativa dell' Imrcc(il Centro ... Migranti, strage di Cutro: trovati altri corpimigranti: il fact checking sulle dichiarazioni ...Le cause dell'accaduto sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e la Polizia locale diCapitale, impegnata anche nella gestione del. Una volta affidati i passeggeri, i ...Attualmente sul luogo dell'evento iltransita su tutte le corsie disponibili e si registrano 2 km di coda in diminuzione direzione. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi ...

Traffico Roma del 12-03-2023 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

PUNTI - "Come si fanno punti con la Roma Nello stesso modo con cui abbiamo fatto nelle scorse partite: con le individualità che abbiamo in squadra e la forza del gruppo”.Sul posto i vigili del fuoco di Bracciano, i Carabinieri e la polizia di Roma Capitale Alle ore 15.30 di oggi i vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per un incidente stradale. A scontrarsi s ...