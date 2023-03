Traffico Roma del 12-03-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 marzo 2023) Luceverdedalla rivelazione Buonasera abbiamo al momento code sulle principali strade di accesso asulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima e sulla Cristoforo Colombo e sulla via del mare ed è ancora code di rientro ae sullaFiumicino da Ponte Galeria fino al raccordo e sull’Aurelia tra Marina di San Nicola e Malagrotta mai si sta in coda anche sulla A12 laCivitavecchia Santa Marinella e Torrimpietra sempre versointenso con code sulla Cassia dal bivio per fornello a via della Giustiniana è ancora sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto è il raccordo sul Raccordo Anulare abbiamo code pertra casa e c’è l’aria in carreggiata interna e poi a seguire code per incidente ...