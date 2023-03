Traffico Roma del 12-03-2023 ore 16:30 (Di domenica 12 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati in tangenziale per Traffico si sta in fila tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico dove vi ricordo alle di scenderanno in campo la Roma e il Sassuolo code anche sulla via Flaminia dal raccordo al corso di Francia ripercussioni sulla carreggiata esterna del raccordo anulare con code tra salario e Flaminia chi invece si trova sul tratto Urbano della A24 verso il centro incontra code seguito di un incidente tra l’uscita Togliatti e la tangenziale Intanto sono iniziati rientro in città e trapuntina troviamo code tra Castel rumeno in Castel di Decima trafficate verso Roma anche la Cristoforo Colombo e la via del Mare bene da Massimo perché per il momento è tutto ma per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in tangenziale persi sta in fila tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico dove vi ricordo alle di scenderanno in campo lae il Sassuolo code anche sulla via Flaminia dal raccordo al corso di Francia ripercussioni sulla carreggiata esterna del raccordo anulare con code tra salario e Flaminia chi invece si trova sul tratto Urbano della A24 verso il centro incontra code seguito di un incidente tra l’uscita Togliatti e la tangenziale Intanto sono iniziati rientro in città e trapuntina troviamo code tra Castel rumeno in Castel di Decima trafficate versoanche la Cristoforo Colombo e la via del Mare bene da Massimo perché per il momento è tutto ma per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ??? #Autostrade #incidente #traffico - A12 Roma-Civitavecchia ??????Coda di 2 km tra Torrimpietra e Cerveteri ?? Ss1… - LuceverdeInfo : ??? #Autostrade #incidente - A12 Genova-Roma ??????Coda di 2 km tra Torrimpietra e Cerveteri ?? Aurelia ?Traffico… - volpatismo : @un_polle @lebonalmm Parigi, Londra, Milano. Poi dipende dove abiti, io ripeto, sto a Roma e non ho problemi di traffico nella mia vita - un_polle : @volpatismo @lebonalmm Dire ci sia traffico a Roma non è attaccare la città, per trovare qualcosa di peggiore devi… - volpatismo : @un_polle @lebonalmm Vivo a Roma, il traffico non è un problema per me, forse perché nella mia zona è abbastanza sc… -