Traffico Roma del 12-03-2023 ore 13:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto file sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e Ardeatina troviamo code anche sulla carreggiata esterna tra via della Pisana El Ostiense auto via sulla via del mare tra il raccordo e via di Malafede direzione Ostia e poi anche tra Dragona e Ostia Antica in uscita da Roma altre cose sulla Colombo tra Vitinia e malafede lungo il tratto Urbano della A24 Flying Sto sulla tangenziale a partire da Portonaccio e sulla tangenziale code verso la Salaria tra la 24 e Tiburtina rallentamenti per incidente in via dei Quattro Venti all'altezza di via Giovagnoli Per lo stesso motivo a te neanche in Corso Francia alle 18 appuntamento con la serie all'Olimpico con Roma Sassuolo consuete modifiche alla viabilità è la sosta prima dell'incontro nell'area del Foro Italico Inoltre ...

