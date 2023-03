Traffico Roma del 12-03-2023 ore 12:30 (Di domenica 12 marzo 2023) Luceverde Roma ben trovati all’ascolto si procede in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra la Prenestina e l’ardeatina sempre interna code per incidente tra l’ostiense e la Roma Fiumicino si incontrano sulla Colombo tra Vitinia e malafede verso Ostia sempre in questa direzione incolonnamenti sulla via del mare tra Dragona e Ostia Antica rallentamenti sulla Pontina tra Spinaceto e Torvaianica è uscito da Roma in via di Boccea senso unico dovuto ai lavori in prossimità di via Selva Candida Code in entrambi i sensi di marcia trafficata via Papa Leone XII all’altezza di Villa Pamphili chiusa per la caduta di calcinacci via Flaminia tra via Mancini e via degli Scialoja alle 16 spettacolo al palazzo dello sport all’Eur già dalle prossime ore previsto un aumento del Traffico sul viale dell’Umanesimo e vie limitrofe ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 marzo 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto si procede in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra la Prenestina e l’ardeatina sempre interna code per incidente tra l’ostiense e laFiumicino si incontrano sulla Colombo tra Vitinia e malafede verso Ostia sempre in questa direzione incolonnamenti sulla via del mare tra Dragona e Ostia Antica rallentamenti sulla Pontina tra Spinaceto e Torvaianica è uscito dain via di Boccea senso unico dovuto ai lavori in prossimità di via Selva Candida Code in entrambi i sensi di marcia trafficata via Papa Leone XII all’altezza di Villa Pamphili chiusa per la caduta di calcinacci via Flaminia tra via Mancini e via degli Scialoja alle 16 spettacolo al palazzo dello sport all’Eur già dalle prossime ore previsto un aumento delsul viale dell’Umanesimo e vie limitrofe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Code a tratti tra Prenestina e Ardeatina ?carreggiata interna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cassia ?????? Traffico intenso tra Via Igino Lega e Via della Cappelletta della Giustiniana ?… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Traffico - Via del Mare ?????? Traffico intenso tra Via del Collettore Primario e Via della Gente Salinator… - LuceverdeInfo : [AGG] ? Ferentino riaperto al traffico ?????? Coda di 3 km tra Ferentino e Anagni ?? Milano ?Entrata consigliata ve… - Mela09061860 : @ROMA_News No al traffico di esseri umani -