Traffico Roma del 12-03-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione ancora auto in coda per un incidente avvenuto nelle scorse ore sullaNapoli all’altezza di Ferentino in direzione della capitale si incontrano file la Cassia tra la Giustiniana e la Storta In entrambe le direzioni e code per lavori in via di Boccea in prossimità di via di Selva Candida si viaggia con senso unico alternato oggi a Ciampino gara podistica vola Ciampinochiuso un tratto di viale Kennedy deviata la linea 515 come ogni domenica ricordiamo che via dei Fori Imperiali diventa isola pedonale cambiano percorso le linee bus della zona e infine tram 19 ancora limitato a Largo Preneste nella tratta Largo Preneste Piazza dei Gerani Può essere utilizzata la linea tram 5 nella tratta Largo Preneste via Bresadola possono essere utilizzate le linee 514 dettagli di queste ...