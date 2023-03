Tra una settimana arriva la grande riforma fisco | Scopri se ti conviene o se è una stangata | tante sorprese

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 12 marzo 2023) Manca una solaalla. Ci si aspetta dei grossi cambiamenti riguardo le tasse. Non si sa ancora se in bene o in male. Non manca molto all’annuncio della nuova manovra fiscale del Governo Meloni. Siamo in attesa di capire come cambieranno le leggi per il pagamento delle tasse dal 2023 in poi. Nel mirino ladelle aliquote IRPEF. Nuovadela fine marzo – ilovetrading.itC’èattesa per la presentazione da parte del Governo Meloni della nuova manovra fiscale. Ormai arenata più o meno del tutto l’idea della flat tax per il 2023, Giorgia Meloni sta per parlare all’Italia di come intende rimaneggiare le aliquote IRPEF. Questo sta a significare che a seconda di cosa sarà presentato laprossima, ...