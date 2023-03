Tra i conti bancari travolti dal crack Svb ci sarebbe anche quello di Harry e Megan. Una fonte: “Hanno perso tutto” (Di domenica 12 marzo 2023) Ci sarebbero anche i soldi della coppia Harry e Megan nei depositi della banca californiana Svb, fallita venerdì scorso dopo una fulminea e micidiale corsa agli sportelli. La notizia non è stata confermata direttamente dai due interessati ma si rincorrono indiscrezioni in cui si citano fonti vicino alla coppia. Dopo i contrasti con la famiglia reale britannica la coppia si è trasferita a vivere prima in Canada e poi a Santa Barbara, in California. Qui alcuni conoscenti avrebbero loro consigliato Svb come istituto in cui mettere “al sicuro” le loro ricchezze. Secondo alcune fonti la coppia aveva presso la banca “tutti i suoi soldi”. Quindi, verosimilmente, una somma ben superiore ai 250mila dollari che beneficiano dell’assicurazione sui depositi e che quindi non risentono affatto del crack. Le parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Ciroi soldi della coppianei depositi della banca californiana Svb, fallita venerdì scorso dopo una fulminea e micidiale corsa agli sportelli. La notizia non è stata confermata direttamente dai due interessati ma si rincorrono indiscrezioni in cui si citano fonti vicino alla coppia. Dopo i contrasti con la famiglia reale britannica la coppia si è trasferita a vivere prima in Canada e poi a Santa Barbara, in California. Qui alcuni conoscenti avrebbero loro consigliato Svb come istituto in cui mettere “al sicuro” le loro ricchezze. Secondo alcune fonti la coppia aveva presso la banca “tutti i suoi soldi”. Quindi, verosimilmente, una somma ben superiore ai 250mila dollari che beneficiano dell’assicurazione sui depositi e che quindi non risentono affatto del. Le parte ...

