Tottenham, Tuchel dirà di sì a una condizione... (Di domenica 12 marzo 2023) Thomas Tuchel dirà sì al Tottenham ma solo se gli Spurs riusciranno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Thomassì alma solo se gli Spurs riusciranno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Tottenham, Tuchel dirà di sì a una condizione...: Thomas Tuchel dirà sì al Tottenham ma solo se gli Spurs riusciran… - Antoniomag_ : ???Nelle scorse ore è avanzato anche il nome di #Tuchel per la panchina del #Tottenham, nel caso (probabile) in cui… - milansette : Dall'Inghilterra: Pochettino o Tuchel per il dopo Conte al Tottenham - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: Pochettino o Tuchel per il dopo Conte al Tottenham: (ANSA) - ROMA, 10 MAR - E' iniziato il castin… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GUARDIAN - Pochettino o Tuchel per il dopo Conte al Tottenham -