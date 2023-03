Tortona-Verona stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket (Di domenica 12 marzo 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Tortona-Verona, sfida valida come ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione piemontese allenata da coach Ramondino, dopo quattro vittorie di fila, ha perso nell’ultima giornata in una partita punto a punto contro la Virtus Bologna. Discorso inverso per gli scaligeri, che sono tornati alla vittoria contro Reggio Emilia dopo quattro sconfitta consecutive, e sono alla ricerca di altri punti fondamentali nella lotta per assicurarsi la permanenza nella categoria. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 12 marzo sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventunesima giornata dellaA1di. La formazione piemontese allenata da coach Ramondino, dopo quattro vittorie di fila, ha perso nell’ultima giornata in una partita punto a punto contro la Virtus Bologna. Discorso inverso per gli scaligeri, che sono tornati alla vittoria contro Reggio Emilia dopo quattro sconfitta consecutive, e sono alla ricerca di altri punti fondamentali nella lotta per assicurarsi la permanenza nella categoria. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 12 marzo sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in...

