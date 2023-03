Torino sul Lecce

(Di domenica 12 marzo 2023) Due sortite offensive dela metà primo tempo, due dormite della difesa dele i granata si arrampicano momentaneamente al settimo posto con le reti di Singo e Sanabria. Al Via del Mare al ...

I pericoli invece li porta ilnell'area di Falcone. Il primo, già dopo sei minuti, tutto prodotto sulle due fasce: cross di Rodriguez, colpo di testa di Singo inseritosilato apposto. La ...Dopo le vittorie di Spezia, Udinese e Napoli e il pareggio fra Bologna e Lazio, la 26esima giornata di Serie A prosegue con altre 5 partite. Nel lunch match ilha vinto 2 - 0 in trasfertacampo del Lecce. Alle 15 tocca a Cremonese - Fiorentina e Verona - Monza. Alle 18 Roma in campo contro il Sassuolo, alle 20.45 la Juventus ospita la Sampdoria ( ...

Nel primo tempo il Torino approfitta di un'amnesia collettiva e va in rete con Singo, poi il raddoppio di Sanabria. Nella prima parte della ripresa i padroni di casa cercano di tornare in gara, ma la ...La partita diventa sempre meno intensa con il passare dei minuti, i pugliesi sono sempre meno convinti e non riescono a riaprire la partita mentre il Torino gioca sul velluto. Alla fine, così, ...