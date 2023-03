Torino, Singo: «L’importante è avere portato a casa la vittoria» (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Wilfred Singo dopo la vittoria del Torino contro il Lecce: «Sapevamo che contro il Lecce sarebbe stata una partita difficile» Il terzino del Torino, Wilfred Singo, ha parlato a Torino Channel dopo la vittoria contro il Lecce, in cui è andato a segno. Di seguito le sue parole. «Sapevamo che contro il Lecce sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nella ripresa abbiamo un po’ sofferto. L’importante però è aver portato a casa la vittoria. Sono contento per il gol, dobbiamo continuare così. Il Napoli? Sarà una partita molto difficile, è una squadra davvero forte, dobbiamo preparare bene la partita» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Wilfreddopo ladelcontro il Lecce: «Sapevamo che contro il Lecce sarebbe stata una partita difficile» Il terzino del, Wilfred, ha parlato aChannel dopo lacontro il Lecce, in cui è andato a segno. Di seguito le sue parole. «Sapevamo che contro il Lecce sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nella ripresa abbiamo un po’ sofferto.però è averla. Sono contento per il gol, dobbiamo continuare così. Il Napoli? Sarà una partita molto difficile, è una squadra davvero forte, dobbiamo preparare bene la partita» L'articolo proviene da Calcio News 24.

