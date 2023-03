Torino-Napoli, Sanabria lancia la sfida agli azzurri (Di domenica 12 marzo 2023) Il Napoli ha subito archiviato la sconfitta con la Lazio ed è tornato alla vittoria in campionato contro l’Atalanta: azzurri nuovamente a +18 e scudetto sempre più vicino. Ma adesso i ragazzi di Spalletti dovranno subito archiviare anche questo match e pensare alla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte: in palio c’è un posto ai quarti di finale. Khvicha Kvaratskhelia (FOTO: SSC Napoli) Dopo la sfida di Champions, gli azzurri giocheranno all’Olimpico di Torino contro i granata: domenica 19 marzo sarà l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. Torino che oggi ha battuto il Lecce per 2-0 e ha trovato la seconda vittoria consecutiva in campionato. L’autore del 2-0 è stato Antonio Sanabria, che a ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 marzo 2023) Ilha subito archiviato la sconfitta con la Lazio ed è tornato alla vittoria in campionato contro l’Atalanta:nuovamente a +18 e scudetto sempre più vicino. Ma adesso i ragazzi di Spalletti dovranno subito archiviare anche questo match e pensare alladi Champions League contro l’Eintracht Francoforte: in palio c’è un posto ai quarti di finale. Khvicha Kvaratskhelia (FOTO: SSC) Dopo ladi Champions, gligiocheranno all’Olimpico dicontro i granata: domenica 19 marzo sarà l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali.che oggi ha battuto il Lecce per 2-0 e ha trovato la seconda vittoria consecutiva in campionato. L’autore del 2-0 è stato Antonio, che a ...

