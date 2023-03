(Di domenica 12 marzo 2023) Manca solo una settimana e due partite e poi la full immertion di match delche vada gennaio subirà una pausa. Infatti, a fine marzo ci sarà la sosta per le Nazionali e qualche giocatore (pochi tra gli) potrà tirare un poco il fiato. Prima della sosta, però, ilè chiamato ad altri due impegni, abbastanza diversi tra loro ma entrambi importanti. Mercoledì arriverà l’Eintracht Francoforte al Maradona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, mentre domenica la banda di Spalletti sarà ospite delper la 27esima giornata di Serie A. Giovanni Di Lorenzo (FOTO: SSC) Del match di domenica prossima ha parlato l’allenatore granata Ivan, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apetrazzuolo : TORINO - Sanabria: 'Sono contento! Lavoreremo per fare una grande partita contro il Napoli' - calcioparlando : Qui @SerieA: ai successi di ieri di #Napoli (2-0 all’Atalanta) ed #Udinese (1-0 all’Empoli) la giornata odierna è p… - Spazio_Napoli : Torino-Napoli, Juric elogia gli azzurri e mette le mani avanti - cosoblu : @MartinaGiuliano Peraltro stavo pensando che col Torino sarebbe meglio Simeone titolare perché Osi è in diffida e s… - Luxgraph : Lecce-Torino, le parole di Singo e Gravillon: 'Vittoria importante' -

La cronaca di Lecce -leggi anche Serie A, vincono Udinese e. Bologna - Lazio 0 - 0 Ilva in vantaggio al minuto 20: Miranchuk mette in mezzo sul secondo palo dove Singo si ...... per provare a tamponare l'emergenza, come disposto dal ministero della Difesa, dei C - 130 dell'Aeronautica militare 280 ospiti della struttura sono stati mandati a, Milano, Roma e. ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A:68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma* e Milan* 47; Atalanta 42;37; Bologna 36; Juventus*,** e Udinese 35; Monza* 32; Fiorentina* 31; Sassuolo* 30; Empoli 28; ...

Info biglietti Torino-Napoli | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Torino FC

Antonio Sanabria, attaccante del Lecce, dopo la vittoria sul campo del Lecce è intervenuto al microfono di DAZN ...Un percorso che - vuoi per casualità, vuoi per fatalità - col successivo trasferimento dal Genoa al Torino vedrà Izzo ricongiungersi con l'uomo che al Napoli su di lui avrebbe eccome: Walter Mazzarri.