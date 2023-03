Torino | Juric | «Lecce? Una vittoria importante anche se potevamo fare qualcosina in più»

(Di domenica 12 marzo 2023) Ivan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il. Le sue dichiarazioni Ivan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PAROLE – «Abbiamo fatto una partita attenta, siamo stati bravi adue gol subito e dopo a chiuderci bene. Unasein più, ma i ragazzi hanno preferito non rischiare nulla. Radonjic? Ci sono giocatori su cui lavori tecnicamente e altri sui quali devi lavorare sull’attenzione e sulla testa. E’ un ragazzo di grande talento; per ora, nella sua vita, non si è espresso bene proprio per questo. Avrà i suoi alti e bassi ma ...

La squadra divola provvisoriamente al settimo posto e sogna l'Europa. Il tabellino di Lecce -0 - 2 Gol: nel pt 20' Singo, 23' Sanabria LECCE (4 - 3 - 3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, ...: 'Prestazione non esaltante' Sport [ 12/03/2023 ] Lecce corre forte: in duemila sfilano tra ... auguri, Tonino Guarino! Eventi [ 12/03/2023 ] Lecce sterile,concreto: al 'Via del Mare' ...: 'Prestazione non esaltante' 12/03/2023 - 15:21 Redazione Sport 0 117 LECCE - Il Lecce perde 2 - 0 al 'Via del Mare' con ile mister Marco Baroni analizza così la terza debacle di fila ...

Lecce-Torino, la conferenza stampa di Juric Fantacalcio ®

LECCE - Il Torino conquista la seconda vittoria di fila, espugnando il Via del Mare di Lecce (2-0). Questo il commento del tecnico granata Ivan Juric a Dazn."Abbiamo fatto una partita attenta, siamo ...(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Lecce-Torino 0-2 (0-2) in un match valido per la 26/a giornata del campionato di Serie A: Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand (8' st ...