Torino, i convocati per il Lecce: Juric ritrova un titolare (Di domenica 12 marzo 2023) A poche ore dal lunch match contro il Lecce, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati. Tornano Ricci e Pellegri,... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) A poche ore dal lunch match contro il, l'allenatore delIvanha diramato la lista dei. Tornano Ricci e Pellegri,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Torino, i convocati di Juric per il Lecce: out Vlasic e Karamoh - CalcioPillole : #Torino, i convocati di #Juric per il #Lecce: out #Vlasic e #Karamoh. #SerieA - Toro_News : ??| NEWS I #convocati granata per #LecceTorino: un gradito ritorno in attacco #Pellegri. Ci sono diverse assenze - iltoroaddosso : Diramati i convocati del #Torino per #LecceTorino: Rientrano #Pellegri e #Ricci. fuori #Karamoh, #Zima, #Lazaro,… - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Convocati del @TorinoFC_1906 per #LecceTorino: fuori #Karamoh per la botta al polpaccio. Rientrano #Pellegri e #Ricci. Indi… -