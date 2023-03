TOP10 DELLA SETTIMANA: C’È POSTA PER TE AL PRIMO POSTO, SEGUONO CHE DIO CI AIUTI E RICCIARDI (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovo appuntamento con TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA da domenica 5 a sabato 11 marzo 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale5 C’è POSTA per Te 4.388.000 #2 Rai1 Che Dio Ci AIUTI 4.085.000 #3 Rai1 Il Commissario RICCIARDI 4.039.000 #4 Rai1 Resta Con Me 3.596.000 #5 Rai1 The Voice Kids 3.510.000 #6 Rai1 Sei Donne 3.254.000 #7 Canale5 Buongiorno, Mamma! 3.018.000 #8 Rai1 Benedetta Primavera 2.942.000 #9 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.915.000 #10 Canale 5 Chelsea-Borussia D. 2.790.000 Leggi su bubinoblog (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 5 a sabato 11 marzo 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Canale5 C’èper Te 4.388.000 #2 Rai1 Che Dio Ci4.085.000 #3 Rai1 Il Commissario4.039.000 #4 Rai1 Resta Con Me 3.596.000 #5 Rai1 The Voice Kids 3.510.000 #6 Rai1 Sei Donne 3.254.000 #7 Canale5 Buongiorno, Mamma! 3.018.000 #8 Rai1 Benedetta Primavera 2.942.000 #9 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.915.000 #10 Canale 5 Chelsea-Borussia D. 2.790.000

