Tito: «Non esaltiamoci, ora è tempo di dare il 200% fino alla fine» (Di domenica 12 marzo 2023) tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «È stata una vittoria bellissima e mi fa piacere averla conquistata alla centesima gara con questa maglia. Non sarebbe stato giusto pareggiare o perdere». Successo che arriva nel giorno in cui raggiunge le cento presenze con la casacca dell’Avellino. Non può che essere una giornata speciale per Fabio Tito. «Non dobbiamo esaltarci perché sappiamo di essere una squadra camaleontica, meno male che oggi ci ha pensato ‘Santo’ Di Gaudio – spiega Tito – Ora dobbiamo rimanere concentrati al 200%». «La società ha creduto in me la scorsa estate – afferma – Su di me se ne sono dette di cotte e di crude e quindi mi sono messo sotto per ripagare la fiducia del club. Non mi sono mai tirato indietro. È stata un’annata poco piacevole. Ma sono contento per come ho reagito ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 marzo 2023)di lettura: < 1 minutoAvellino – «È stata una vittoria bellissima e mi fa piacere averla conquistatacentesima gara con questa maglia. Non sarebbe stato giusto pareggiare o perdere». Successo che arriva nel giorno in cui raggiunge le cento presenze con la casacca dell’Avellino. Non può che essere una giornata speciale per Fabio. «Non dobbiamo esaltarci perché sappiamo di essere una squadra camaleontica, meno male che oggi ci ha pensato ‘Santo’ Di Gaudio – spiega– Ora dobbiamo rimanere concentrati al». «La società ha creduto in me la scorsa estate – afferma – Su di me se ne sono dette di cotte e di crude e quindi mi sono messo sotto per ripagare la fiducia del club. Non mi sono mai tirato indietro. È stata un’annata poco piacevole. Ma sono contento per come ho reagito ...

