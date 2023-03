Tirreno-Adriatico 2023, Primoz Roglic: “La vita è fatta di alti e bassi, tornare così è fantastico” (Di domenica 12 marzo 2023) Essenziale e dominante. Si potrebbe riassumere così la settimana vissuta da Primoz Roglic alla Tirreno-Adriatico 2023. Lo sloveno ha vinto la Corsa dei due mari per la seconda volta in carriera, aggiudicandosi tre tappe consecutive, la classifica a punti e la classifica dei GPM. Tutto questo alla prima corsa stagionale, dopo i tanti problemi fisici avuti nel finale della scorsa annata. Il corridore della Jumbo-Visma ha parlato alla fine della tappa odierna, l’ultima in programma, ai microfoni di CyclingPro: “La vita è così. Non è fatta solo di alti, ma ci sono anche i bassi con cui fare i conti. Ma finché continui a muoverti arrivano sempre cose nuove e anche questa e una continua sfida per me, da cui ... Leggi su oasport (Di domenica 12 marzo 2023) Essenziale e dominante. Si potrebbe riassumerela settimana vissuta daalla. Lo sloveno ha vinto la Corsa dei due mari per la seconda volta in carriera, aggiudicandosi tre tappe consecutive, la classifica a punti e la classifica dei GPM. Tutto questo alla prima corsa stagionale, dopo i tanti problemi fisici avuti nel finale della scorsa annata. Il corridore della Jumbo-Visma ha parlato alla fine della tappa odierna, l’ultima in programma, ai microfoni di CyclingPro: “La. Non èsolo di, ma ci sono anche icon cui fare i conti. Ma finché continui a muoverti arrivano sempre cose nuove e anche questa e una continua sfida per me, da cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - diriflesso : RT @TirrenAdriatico: ?? Questo è il podio della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! . ?? This is the podium of the 2023 Tirreno-Adriatico @CA_Ita… - CyclingNewsOnly : Tirreno-Adriatico 2023 | Stage 7 | Post-Race Interviews #Giroditalia #CyclingEvent #Giro #CyclingNews - juancarlosbascu : RT @TirrenAdriatico: ???? @rogla vince la Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! ?? . ???? @rogla wins the 2023 Tirreno-Adriatico @CA_Ita! ?? #TirrenoA… - velolive24 : Tirreno-Adriatico 2023 | Stage 7 | Post-Race Interviews #????????? #???????? -