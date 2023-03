Tirreno-Adriatico 2023 | ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi Philipsen vince in volata | Dainese 3°

(Di domenica 12 marzo 2023) Jasperha vinto la settima e ultimadella. Il belga si è imposto sul traguardo di San Benedetto del Tronto, giganteggiando nellaconclusiva della Corsa dei Due Mari. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha sfruttato al meglio il lavoro dei compagni di squadra, tra cui quello dello scatenato Mathieu van der Poel. Secondo posto per l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), mentre il nostro Alberto(Team DSM) ha completato il podio di giornata. Buon quinto posto per Simone Consonni, appena davanti a Giacomo Nizzolo. Di seguito l’delladialla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - Iacoponzi09 : Ultima tappa della Tirreno Adriatico, tutte le classifiche! #ciclismo #classifica #Philipsen #TirrenoAdriatico2023… - JHseventythree : RT @TirrenAdriatico: ?? Il tempismo è tutto nella volata di San Benedetto del Tronto! ??Guarda ora l'ultimo km della Tirreno-Adriatico @CA_It… - nucleus131 : RT @TirrenAdriatico: ?? Il tempismo è tutto nella volata di San Benedetto del Tronto! ??Guarda ora l'ultimo km della Tirreno-Adriatico @CA_It… - vgnett : Sykling: Roglic vant Tirreno-Adriatico -

Primoz Roglic completa la giornata da 'festa del ciclismo' della Slovenia, imponendosi alla. Il corridore della Jumbo - Visma risponde a distanza al connazionale Pogacar, trionfatore alla Parigi - Nizza, vincendo la ' Corsa dei due mari' per la seconda volta in carriera ...Stagione super Con la vittoria della Parigi - Nizza Pogacar diventa uno dei corridori in grado di vincere in carriera sia lache la corsa francese. Entra in un ristretto club di ...

Tirreno Adriatico oggi, a Philipsen la tappa finale di San Benedetto. Ma è Roglic il vincitore finale il Resto del Carlino

Si è conclusa oggi sul consueto arrivo di San Benedetto del Tronto la 58esima edizione della Tirreno-Adriatico. L’ultima vittoria di tappa, dal tracciato semplice con finale nel circuito sul lungomare ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa della Tirreno-Adriatico, vinta da Jasper Philipsen davanti a Groenewegen e Dainese. P ...