Tirreno Adriatico 2023 | Jasper Philipsen cala il bis | a Primoz Roglic la vittoria finale

Primoz Roglic completa la giornata da 'festa del ciclismo' della Slovenia, imponendosi alla. Il corridore della Jumbo - Visma risponde a distanza al connazionale Pogacar, trionfatore alla Parigi - Nizza, vincendo la ' Corsa dei due mari' per la seconda volta in carriera ...Stagione super Con la vittoria della Parigi - Nizza Pogacar diventa uno dei corridori in grado di vincere in carriera sia lache la corsa francese. Entra in un ristretto club di ...

Tirreno Adriatico oggi, a Philipsen la tappa finale di San Benedetto. Ma è Roglic il vincitore finale il Resto del Carlino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa della Tirreno-Adriatico, vinta da Jasper Philipsen davanti a Groenewegen e Dainese. P ...Primoz Roglic ha vinto la Tirreno-Adriatico 2023. Il fuoriclasse sloveno ha giganteggiato in lungo e in largo durante la Corsa dei due Mari, risultando il più forte in salita e sciorinando tutta la su ...