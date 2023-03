Tirreno-Adriatico 2023, classifica generale finale: Roglic vince la Corsa dei Due Mari (Di domenica 12 marzo 2023) Oggi è andata in scena l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2023. L’atto finale della Corsa dei Due Mari se lo aggiudica Philipsen davanti a Groenewegen e l’azzurro Dainese. A vincere la competizione è lo sloveno Roglic che nell’albo d’oro succederà il connazionale Pogacar. Qui di seguito la classifica generale aggiornata dopo l’ultima tappa. 1. Roglic 28:38:57 2. Almeida +18? 3. Hart +23? 4. Kamna +34? 5. Ciccone +37? 6. Landa +56? 7. Carthy +57? 8. Vlasov +1’10” 9. Pinot +1’11” 10. Yates +1’15” SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Oggi è andata in scena l’ultima tappa della. L’attodelladei Duese lo aggiudica Philipsen davanti a Groenewegen e l’azzurro Dainese. Are la competizione è lo slovenoche nell’albo d’oro succederà il connazionale Pogacar. Qui di seguito laaggiornata dopo l’ultima tappa. 1.28:38:57 2. Almeida +18? 3. Hart +23? 4. Kamna +34? 5. Ciccone +37? 6. Landa +56? 7. Carthy +57? 8. Vlasov +1’10” 9. Pinot +1’11” 10. Yates +1’15” SportFace.

